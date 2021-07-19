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В Египте смягчили ограничения из-за COVID-19 в сфере развлечений

Ведомости

Власти Египта смягчили антикоронавирусные ограничения в сфере досуга: в стране разрешили возобновить работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек. Начать работать смогут в том числе те заведения, которые расположены в отельных комплексах, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Объекты развлечений и досуга могут работать с заполняемостью до 70% от максимальной вместимости зала при условии выполнения всех санитарных мер и наличии соответствующей лицензии минтуризма. Дискотеки и ночные клубы будут открыты до двух часов ночи. При этом сохраняется запрет на подачу кальяна в ресторанах, кафе и других общественных местах», — говорится в сообщении.

По данным на 16 июля, в стране за день зафиксировали 77 новых случаев коронавируса, а общее число выявленных фактов заражения инфекцией составило 283 567 человек. Всего от COVID-19 в Египте умерли более 16 400 человек.

8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из РФ в курортные города Египта. Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

13 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Ростуризма Зарина Догузова провели переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани, в результате которых было решено направить в Египет российскую межведомственную делегацию для оценки эпидемиологической обстановки в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных