В Египте смягчили ограничения из-за COVID-19 в сфере развлечений

«Объекты развлечений и досуга могут работать с заполняемостью до 70% от максимальной вместимости зала при условии выполнения всех санитарных мер и наличии соответствующей лицензии минтуризма. Дискотеки и ночные клубы будут открыты до двух часов ночи. При этом сохраняется запрет на подачу кальяна в ресторанах, кафе и других общественных местах», — говорится в сообщении.