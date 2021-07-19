В Египте смягчили ограничения из-за COVID-19 в сфере развлечений
Власти Египта смягчили антикоронавирусные ограничения в сфере досуга: в стране разрешили возобновить работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек. Начать работать смогут в том числе те заведения, которые расположены в отельных комплексах, сообщает Ассоциация туроператоров России.
«Объекты развлечений и досуга могут работать с заполняемостью до 70% от максимальной вместимости зала при условии выполнения всех санитарных мер и наличии соответствующей лицензии минтуризма. Дискотеки и ночные клубы будут открыты до двух часов ночи. При этом сохраняется запрет на подачу кальяна в ресторанах, кафе и других общественных местах», — говорится в сообщении.
По данным на 16 июля, в стране за день зафиксировали 77 новых случаев коронавируса, а общее число выявленных фактов заражения инфекцией составило 283 567 человек. Всего от COVID-19 в Египте умерли более 16 400 человек.
8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из РФ в курортные города Египта. Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
13 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Ростуризма Зарина Догузова провели переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани, в результате которых было решено направить в Египет российскую межведомственную делегацию для оценки эпидемиологической обстановки в стране.