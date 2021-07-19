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Матвиенко призвала к бесплатному подведению газа до фундамента домов

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала половинчатой меру по бесплатному подведению газа к границам участков граждан России. Ее слова приводит пресс-служба верхней палаты парламента.

«Если мы хотим провести реальную газификацию, нужно комплексное решение – бесплатно подводить газ людям не до границ их участков, а непосредственно до фундамента дома», — сказала Матвиенко на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым.

«Иначе это будет половинчатая мера», — отметила она.

Механизм бесплатной газификации частных домов непосредственно «до фундамента» можно отработать на примере Амурской области, а затем этот опыт распространить на другие регионы, подчеркнула Матвиенко.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. В соответствии с законом в России вводится институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».

Как отметил вице-премьер Александр Новак, оператор будет отвечать за доведение газа по заявке собственника домовладения до границы участка, на территории которого стоит жилой дом. Собственник будет оплачивать строительство в границах земельного участка и необходимое газоиспользующее оборудование.

7 июля российское правительство рекомендовало регионам подготовить меры поддержки населения для проведения работ по газификации внутри участков домовладений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных