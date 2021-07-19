Матвиенко призвала к бесплатному подведению газа до фундамента домов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала половинчатой меру по бесплатному подведению газа к границам участков граждан России. Ее слова приводит пресс-служба верхней палаты парламента.
«Если мы хотим провести реальную газификацию, нужно комплексное решение – бесплатно подводить газ людям не до границ их участков, а непосредственно до фундамента дома», — сказала Матвиенко на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым.
«Иначе это будет половинчатая мера», — отметила она.
Механизм бесплатной газификации частных домов непосредственно «до фундамента» можно отработать на примере Амурской области, а затем этот опыт распространить на другие регионы, подчеркнула Матвиенко.
11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. В соответствии с законом в России вводится институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».
Как отметил вице-премьер Александр Новак, оператор будет отвечать за доведение газа по заявке собственника домовладения до границы участка, на территории которого стоит жилой дом. Собственник будет оплачивать строительство в границах земельного участка и необходимое газоиспользующее оборудование.
7 июля российское правительство рекомендовало регионам подготовить меры поддержки населения для проведения работ по газификации внутри участков домовладений.