Бесплатная догазификация затронет 3-4 млн российских домовладений

«Президентом во время Послания Федеральному Собранию в апреле было дано поручение обеспечить так называемую социальную догазификацию таких домовладений, находящихся в газифицированных населенных пунктах, до конца 2022 г. По нашей оценке, это может коснуться около 3-4 млн таких домовладений... Для этого уже принят по инициативе "Единой России" федеральный закон о газоснабжении. Председателем правительства подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом. И речь идет о том, что собственники домов, которые раньше платили за доведения газа до участка, теперь не будут тратить свои собственные средства», — рассказал он.