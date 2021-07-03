Бесплатная догазификация затронет 3-4 млн российских домовладений
Изменения в законодательство, касающиеся социальной догазификации, введенные по инициативе президента России Владимира Путина, позволят бесплатно подключить к газу около 3-4 млн домовладений, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-1».
«Президентом во время Послания Федеральному Собранию в апреле было дано поручение обеспечить так называемую социальную догазификацию таких домовладений, находящихся в газифицированных населенных пунктах, до конца 2022 г. По нашей оценке, это может коснуться около 3-4 млн таких домовладений... Для этого уже принят по инициативе "Единой России" федеральный закон о газоснабжении. Председателем правительства подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом. И речь идет о том, что собственники домов, которые раньше платили за доведения газа до участка, теперь не будут тратить свои собственные средства», — рассказал он.
11 июня Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. В соответствии с законом в России вводится институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».
Как отметил Новак, оператор будет отвечать за доведение газа по заявке собственника домовладения до границы участка, на территории которого стоит жилой дом. Собственник будет оплачивать строительство в границах земельного участка и необходимое газоиспользующее оборудование.
«При этом услуга эта будет оказываться по стандартизированным ставкам, установленным государством. То есть не будет возможности каким-то коммерческим предприятиям завышать цену, если будет заключен договор непосредственно с компанией, которая отвечает за газоснабжение», — пояснил вице-премьер.
Сейчас ведется разработка сервиса в рамках госуслуг, через который можно будет подать заявку на обеспечение газификации уже по новым правилам, добавил Новак.