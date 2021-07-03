Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Бесплатная догазификация затронет 3-4 млн российских домовладений

Ведомости

Изменения в законодательство, касающиеся социальной догазификации, введенные по инициативе президента России Владимира Путина, позволят бесплатно подключить к газу около 3-4 млн домовладений, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-1».

«Президентом во время Послания Федеральному Собранию в апреле было дано поручение обеспечить так называемую социальную догазификацию таких домовладений, находящихся в газифицированных населенных пунктах, до конца 2022 г. По нашей оценке, это может коснуться около 3-4 млн таких домовладений... Для этого уже принят по инициативе "Единой России" федеральный закон о газоснабжении. Председателем правительства подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом. И речь идет о том, что собственники домов, которые раньше платили за доведения газа до участка, теперь не будут тратить свои собственные средства», — рассказал он.

11 июня Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. В соответствии с законом в России вводится институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».

Как отметил Новак, оператор будет отвечать за доведение газа по заявке собственника домовладения до границы участка, на территории которого стоит жилой дом. Собственник будет оплачивать строительство в границах земельного участка и необходимое газоиспользующее оборудование.

«При этом услуга эта будет оказываться по стандартизированным ставкам, установленным государством. То есть не будет возможности каким-то коммерческим предприятиям завышать цену, если будет заключен договор непосредственно с компанией, которая отвечает за газоснабжение», — пояснил вице-премьер.

Сейчас ведется разработка сервиса в рамках госуслуг, через который можно будет подать заявку на обеспечение газификации уже по новым правилам, добавил Новак.

Ранее по теме: В Минэнерго уточнили критерии по бесплатному проведению газа в дома

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных