Власти направят 30 млрд рублей на создание «санитарного щита»
Власти России планируют направить 30 млрд руб. на создание «санитарного щита» страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 г. 30 млрд руб.», – сказала Голикова, отметив, что «санитарный щит» позволит предупредить завоз в страну опасных инфекций и развитие пандемий.
Благодаря реализации проекта появится возможность за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. Появится возможность экспресс-диагностики в более чем 240 пунктах пропуска. Санитарно-карантинный контроль на границах будет обеспечен таким образом, чтобы предотвратить завоз инфекций, не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, отметила вице-премьер.
Кроме того, будут модернизированы существующие и построены новые лаборатории. Для 80% россиян станет доступной диагностика инфекций в течение 24 часов. Будет создан информационный ресурс, на котором можно будет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановке, рассказала Голикова.
В апреле президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у РФ должен быть «мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», созданный с максимальным применением отечественного оборудования и компонентов. При появлении инфекции, сравнимой по опасности с коронавирусом, Россия должна быть готова за четыре дня создать собственные тест-системы и эффективную вакцину, отметил он. Достигнуть этой цели президент поручил к 2030 г.