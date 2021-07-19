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Власти направят 30 млрд рублей на создание «санитарного щита»

Ведомости

Власти России планируют направить 30 млрд руб. на создание «санитарного щита» страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 г. 30 млрд руб.», – сказала Голикова, отметив, что «санитарный щит» позволит предупредить завоз в страну опасных инфекций и развитие пандемий.

Благодаря реализации проекта появится возможность за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. Появится возможность экспресс-диагностики в более чем 240 пунктах пропуска. Санитарно-карантинный контроль на границах будет обеспечен таким образом, чтобы предотвратить завоз инфекций, не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, отметила вице-премьер.

Кроме того, будут модернизированы существующие и построены новые лаборатории. Для 80% россиян станет доступной диагностика инфекций в течение 24 часов. Будет создан информационный ресурс, на котором можно будет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановке, рассказала Голикова.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у РФ должен быть «мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», созданный с максимальным применением отечественного оборудования и компонентов. При появлении инфекции, сравнимой по опасности с коронавирусом, Россия должна быть готова за четыре дня создать собственные тест-системы и эффективную вакцину, отметил он. Достигнуть этой цели президент поручил к 2030 г.

Ранее по теме: Мишустин объявил о начале создания «санитарного щита» России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных