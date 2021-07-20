ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации беременных и кормящих

В организации отметили, что сейчас мало данных для оценки того, подвержены ли кормящие женщины риску тяжелого течения коронавируса. Краткосрочные исследования показали, что вакцинация кормящих матерей не представляет риска для младенцев. Ранние данные свидетельствуют, что иммунитет от вакцины может передаваться от матери к ребенку. ВОЗ также рекомендовала не прекращать грудное вскармливание из-за прививки, потому что оно является одним из самых эффективных способов обеспечения здоровья и выживания детей.