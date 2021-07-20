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ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации беременных и кормящих

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса беременных и кормящих женщин, говорится на сайте ВОЗ.

По данным организации, у беременных женщин более высокий риск тяжелых последствий от COVID-19. Инфекция повышает риск преждевременных родов и необходимости интенсивной терапии для новорожденных. По мнению ВОЗ, прививки от коронавируса нужно делать в первую очередь беременным женщинам старшего возраста и женщинам с сопутствующими заболеваниями.

В организации отметили, что сейчас мало данных для оценки того, подвержены ли кормящие женщины риску тяжелого течения коронавируса. Краткосрочные исследования показали, что вакцинация кормящих матерей не представляет риска для младенцев. Ранние данные свидетельствуют, что иммунитет от вакцины может передаваться от матери к ребенку. ВОЗ также рекомендовала не прекращать грудное вскармливание из-за прививки, потому что оно является одним из самых эффективных способов обеспечения здоровья и выживания детей.

Центр имени Гамалеи — разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» — сообщил, что использовать препарат при беременности можно, когда «ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода». Исследования на животных не выявили отрицательного воздействия вакцины на беременность. В инструкции к препарату говорится, что он противопоказан в период грудного вскармливания.

Во временных методических рекомендациях Минздрава говорится, что сейчас нет данных, что «Спутник V» представляет опасность для беременных женщин и плода. В Минздраве отметили, что опыт клинического применения вакцины при беременности недостаточный, поэтому ее можно применять, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Ранее по теме: Названы рекомендации по применению «Спутника V» для беременных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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