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Названы рекомендации по применению «Спутника V» для беременных

Ведомости

Использовать препарат «Спутник V» для вакцинации при беременности стоит только в тех случаях, когда «ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», следует из обновленной инструкции к вакцине.

«Отсутствует опыт клинического применения препарата Гам-КОВИД-Вак при беременности... В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — говорится в инструкции.

Отмечается, что исследования на животных не выявили какого-либо отрицательного воздействия препарата на беременность. В инструкции также сообщается, что применение вакцины в период грудного вскармливания противопоказано.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат уже используется для массовой вакцинации от коронавируса в России, Аргентине и других странах. За рубежом производство вакцины уже развернуто в Казахстане, планируется запустить его в Узбекистане, Турции, Южной Корее и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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