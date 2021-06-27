Названы рекомендации по применению «Спутника V» для беременных
Использовать препарат «Спутник V» для вакцинации при беременности стоит только в тех случаях, когда «ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», следует из обновленной инструкции к вакцине.
«Отсутствует опыт клинического применения препарата Гам-КОВИД-Вак при беременности... В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — говорится в инструкции.
Отмечается, что исследования на животных не выявили какого-либо отрицательного воздействия препарата на беременность. В инструкции также сообщается, что применение вакцины в период грудного вскармливания противопоказано.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат уже используется для массовой вакцинации от коронавируса в России, Аргентине и других странах. За рубежом производство вакцины уже развернуто в Казахстане, планируется запустить его в Узбекистане, Турции, Южной Корее и др.