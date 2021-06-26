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Вакцина «Спутник лайт» поступила в гражданский оборот

Ведомости

Первые партии однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник лайт» поступили в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вчера завершен этап контроля, и первые серии "Спутник лайт" вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», — сказал он (цитата по ТАСС).

Мурашко добавил, что вакцинировать этим препаратом будут преимущественно переболевших и уже прошедших вакцинацию ранее граждан.

«Спутник лайт» был зарегистрирован в России в начале мая. Препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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