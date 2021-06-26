Вакцина «Спутник лайт» поступила в гражданский оборот
Первые партии однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник лайт» поступили в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Вчера завершен этап контроля, и первые серии "Спутник лайт" вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», — сказал он (цитата по ТАСС).
Мурашко добавил, что вакцинировать этим препаратом будут преимущественно переболевших и уже прошедших вакцинацию ранее граждан.
«Спутник лайт» был зарегистрирован в России в начале мая. Препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».