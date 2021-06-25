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Мишустин рассказал о запасах вакцин от коронавируса в России

Ведомости

Запас вакцин от коронавируса в России есть, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны», – сказал Мишустин, отметив, что работа прививочных пунктов должна быть организована максимально удобно для россиян. Это касается и времени их работы, и расположения.

Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться непростой. Растет число заболевших и нагрузка на систему здравоохранения. Подписано распоряжение о направлении из Фонда обязательного медицинского страхования 25 млрд руб. на оказание помощи больным коронавирусной инфекцией и людям с подозрением на нее, добавил премьер.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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