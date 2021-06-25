Мишустин рассказал о запасах вакцин от коронавируса в России
Запас вакцин от коронавируса в России есть, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны», – сказал Мишустин, отметив, что работа прививочных пунктов должна быть организована максимально удобно для россиян. Это касается и времени их работы, и расположения.
Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться непростой. Растет число заболевших и нагрузка на систему здравоохранения. Подписано распоряжение о направлении из Фонда обязательного медицинского страхования 25 млрд руб. на оказание помощи больным коронавирусной инфекцией и людям с подозрением на нее, добавил премьер.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».