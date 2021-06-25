В Хабаровском крае частично приостановили вакцинацию от коронавируса
Власти Хабаровского края приостановили вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Это связано с повышенным спросом на вакцину. В городах закончились запасы первой дозы препарата, сообщил в своем канале в Telegram замглавы правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.
«Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито почти 5,2 тыс. человек, основной спрос на вакцину сейчас мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе», — говорится в сообщении.
Никонов отметил, что вакцинация первым компонентом приостанавливается в поликлиниках Комсомольска-на-Амуре и в нескольких пунктах вакцинации в Хабаровске. Прививки вторым компонентом вакцины будут делать в обычном режиме.
По его словам, в ближайшие два дня регион получит 15 тыс. доз вакцины. Власти также изменят режим работы пунктов вакцинации. Мобильные пункты будут работать до полуночи или круглосуточно, если будет такой запрос от населения. Кабинеты вакцинации в поликлиниках после поступления вакцины будут работать до 20:00.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».