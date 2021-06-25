В Хабаровском крае частично приостановили вакцинацию от коронавируса

По его словам, в ближайшие два дня регион получит 15 тыс. доз вакцины. Власти также изменят режим работы пунктов вакцинации. Мобильные пункты будут работать до полуночи или круглосуточно, если будет такой запрос от населения. Кабинеты вакцинации в поликлиниках после поступления вакцины будут работать до 20:00.