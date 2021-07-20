Джефф Безос отправился в космос

О намерении отправить людей в космос Blue Origin сообщила ранее, 5 мая. Тогда же компания объявила о старте аукциона, победитель которого сможет присоединиться к членам экипажа. Вырученные средства планируется направить в фонд Club for the Future, который работает над привлечением молодых людей к изучению космоса и развитию технологий для жизни за пределами Земли.