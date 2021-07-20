Джефф Безос отправился в космос
Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос сегодня отправился в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard. Прямая трансляция полета ведется на сайте Blue Origin.
Тот факт, что Безос и его брат Марк находятся на корабле, подтвердили на странице компании в Twitter.
«Центр управления полетом подтвердил отделение пассажирской капсулы от ракеты-носителя. Джефф, Марк, Уолли и Оливер сейчас отстегивают ремни безопасности и испытывают невесомость», — говорится в сообщении.
Позже капсула с Безосом и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.
О намерении 20 июля отправиться в космос Безос сообщил 7 июня. Он отметил, что мечтал об этом с пяти лет и хочет разделить это событие с лучшим другом — своим братом.
О намерении отправить людей в космос Blue Origin сообщила ранее, 5 мая. Тогда же компания объявила о старте аукциона, победитель которого сможет присоединиться к членам экипажа. Вырученные средства планируется направить в фонд Club for the Future, который работает над привлечением молодых людей к изучению космоса и развитию технологий для жизни за пределами Земли.
Безос является самым богатым человеком планеты. По данным Forbes Real-time, его состояние на сегодняшний день оценивается в $203,7 млрд.