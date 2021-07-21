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Аксенов допустил закрытие Крыма для туристов из-за коронавируса

Ведомости

Туристический сезон в Крыму может быть закрыт из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, заявил глава региона Сергей Аксенов на заседании оперштаба. Трансляция велась на его странице «ВКонтакте».

«Понятно, сейчас делать этого мы не собираемся, пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, что делать, придется», — сказал Аксенов. Он отметил, что динамика развития ситуации с коронавирусом в Крыму негативная. За неделю на полуострове зафиксирован антирекорд – 2767 случаев коронавируса и 1489 случаев внебольничной пневмонии, 54 человека умерли.

Ранее заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский заявил, что власти региона могут прийти к введению обязательной вакцинации для туристов по аналогии с Краснодарским краем. По его словам, темпы иммунизации населения в Крыму являются неудовлетворительными. Министр здравоохранения региона Александр Остапенко отметил, что пока введение такой меры не планируется.

По данным оперативного штаба на 21 июля, в Крыму за сутки выявили 404 новых случая коронавируса, 165 человек выздоровели, 8 скончались. Всего в регионе зарегистрировано более 55 тыс. заражений и свыше 1,6 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Власти Крыма оценили вероятность введения обязательной вакцинации туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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