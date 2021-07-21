Аксенов допустил закрытие Крыма для туристов из-за коронавируса

«Понятно, сейчас делать этого мы не собираемся, пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, что делать, придется», — сказал Аксенов. Он отметил, что динамика развития ситуации с коронавирусом в Крыму негативная. За неделю на полуострове зафиксирован антирекорд – 2767 случаев коронавируса и 1489 случаев внебольничной пневмонии, 54 человека умерли.