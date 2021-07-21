Аксенов допустил закрытие Крыма для туристов из-за коронавируса
Туристический сезон в Крыму может быть закрыт из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, заявил глава региона Сергей Аксенов на заседании оперштаба. Трансляция велась на его странице «ВКонтакте».
«Понятно, сейчас делать этого мы не собираемся, пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, что делать, придется», — сказал Аксенов. Он отметил, что динамика развития ситуации с коронавирусом в Крыму негативная. За неделю на полуострове зафиксирован антирекорд – 2767 случаев коронавируса и 1489 случаев внебольничной пневмонии, 54 человека умерли.
Ранее заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский заявил, что власти региона могут прийти к введению обязательной вакцинации для туристов по аналогии с Краснодарским краем. По его словам, темпы иммунизации населения в Крыму являются неудовлетворительными. Министр здравоохранения региона Александр Остапенко отметил, что пока введение такой меры не планируется.
По данным оперативного штаба на 21 июля, в Крыму за сутки выявили 404 новых случая коронавируса, 165 человек выздоровели, 8 скончались. Всего в регионе зарегистрировано более 55 тыс. заражений и свыше 1,6 тыс. летальных исходов.