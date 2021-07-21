Столицей Олимпиады-2032 станет австралийский Брисбен
Международный олимпийский комитет выбрал город Брисбен в Австралии столицей летних Олимпийских игр в 2032 г., сообщил ТАСС.
Столицу игр впервые выбрали по новой процедуре, которую ввели в 2019 г. Тогда были созданы комиссии по летним и зимним Олимпиадам, которые обсуждают возможность проведения соревнований с национальными Олимпийскими комитетами и правительствами стран, которые хотят принять олимпиаду. Затем комиссии выбирают наиболее подходящих кандидатов и выносят их на утверждение исполкома МОК.
Летние Олимпийские игры дважды проводились в Австралии: в 1956 г. в Мельбурне и в 2000 г. в Сиднее.
Летние Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.