Столицей Олимпиады-2032 станет австралийский Брисбен

Столицу игр впервые выбрали по новой процедуре, которую ввели в 2019 г. Тогда были созданы комиссии по летним и зимним Олимпиадам, которые обсуждают возможность проведения соревнований с национальными Олимпийскими комитетами и правительствами стран, которые хотят принять олимпиаду. Затем комиссии выбирают наиболее подходящих кандидатов и выносят их на утверждение исполкома МОК.