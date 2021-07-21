В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 250 лесных пожаров на площади 8990 га. На текущий момент в регионе действует 33 лесных пожара на площади 7280 га. Особое внимание уделено крупным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах, отметили в правительстве. 15 пожаров на площади 1032,7 га локализовано.