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В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Ведомости

На всей территории Карелии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров в регионе, сообщается на сайте правительства региона.

«Указом главы Республики Карелии с 23 часов 20 июля на всей территории республики введен режим чрезвычайной ситуации в лесах», — говорится в сообщении.

С начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 250 лесных пожаров на площади 8990 га. На текущий момент в регионе действует 33 лесных пожара на площади 7280 га. Особое внимание уделено крупным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах, отметили в правительстве. 15 пожаров на площади 1032,7 га локализовано.

Как пояснили власти, ухудшение лесопожарной обстановки началось с 12 июля из-за установившейся аномально жаркой погоды, отсутствия осадков и сухих гроз. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных