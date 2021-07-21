В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
На всей территории Карелии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров в регионе, сообщается на сайте правительства региона.
«Указом главы Республики Карелии с 23 часов 20 июля на всей территории республики введен режим чрезвычайной ситуации в лесах», — говорится в сообщении.
С начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 250 лесных пожаров на площади 8990 га. На текущий момент в регионе действует 33 лесных пожара на площади 7280 га. Особое внимание уделено крупным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах, отметили в правительстве. 15 пожаров на площади 1032,7 га локализовано.
Как пояснили власти, ухудшение лесопожарной обстановки началось с 12 июля из-за установившейся аномально жаркой погоды, отсутствия осадков и сухих гроз.