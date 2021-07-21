Глава Владимирской области рекомендовал привить от коронавируса часть работников
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рекомендовал работодателям региона привить от коронавируса 60% сотрудников ряда сфер. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
15 июля главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова издала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса до 15 сентября не менее 60% сотрудников нескольких сфер.
«Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям организовать в срок до 15 августа проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от COVID-19 или однокомпонентной вакциной и в срок до 15 сентября вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности работников», — говорится в указе губернатора.
Согласно документу, сделать прививки от коронавируса рекомендовано работникам образования, здравоохранения, соцзащиты, правоохранительных органов, транспорта, общепита, торговли, салонов красоты и т.д.
Ранее власти нескольких российских регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан. В Москве работодатели обязаны провакцинировать 60% сотрудников сферы торговли и услуг к 15 августа.