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Глава Владимирской области рекомендовал привить от коронавируса часть работников

Ведомости

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рекомендовал работодателям региона привить от коронавируса 60% сотрудников ряда сфер. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

15 июля главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова издала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса до 15 сентября не менее 60% сотрудников нескольких сфер.

«Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям организовать в срок до 15 августа проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от COVID-19 или однокомпонентной вакциной и в срок до 15 сентября вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности работников», — говорится в указе губернатора.

Согласно документу, сделать прививки от коронавируса рекомендовано работникам образования, здравоохранения, соцзащиты, правоохранительных органов, транспорта, общепита, торговли, салонов красоты и т.д.

Ранее власти нескольких российских регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан. В Москве работодатели обязаны провакцинировать 60% сотрудников сферы торговли и услуг к 15 августа.

Ранее по теме: В Москве вновь разыграют автомобили среди привившихся

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных