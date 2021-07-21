Глава Владимирской области рекомендовал привить от коронавируса часть работников

«Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям организовать в срок до 15 августа проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от COVID-19 или однокомпонентной вакциной и в срок до 15 сентября вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности работников», — говорится в указе губернатора.