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В Москве вновь разыграют автомобили среди привившихся

Ведомости

В Москве среди сделавших прививку против коронавируса 21 июля разыграют пять автомобилей, следует из публикации на сайте мэра Москвы.

«21 июля состоится розыгрыш автомобилей среди москвичей, сделавших прививку против COVID-19. Победителей выберут из числа тех, кто получил первый компонент вакцины в период с 12 по 18 июля», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичная акция проводилась среди сделавших прививку в период с 14 июня по 11 июля 2021 г. Тогда средства на проведение акции выделили компании-партнеры, среди которых «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и др.

Весной власти Москвы первыми в России объявили программы стимулирования вакцинации пожилых граждан. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделали прививку от коронавируса, получили подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю.

По данным оперативного штаба на 21 июля, в Москве за сутки выявили 3254 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8006 человек, скончались 104 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 473 584 случая болезни.

Ранее по теме: В Подмосковье разыграют еще одну квартиру среди привитых от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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