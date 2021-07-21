В Москве вновь разыграют автомобили среди привившихся
В Москве среди сделавших прививку против коронавируса 21 июля разыграют пять автомобилей, следует из публикации на сайте мэра Москвы.
«21 июля состоится розыгрыш автомобилей среди москвичей, сделавших прививку против COVID-19. Победителей выберут из числа тех, кто получил первый компонент вакцины в период с 12 по 18 июля», — говорится в сообщении.
Весной власти Москвы первыми в России объявили программы стимулирования вакцинации пожилых граждан. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделали прививку от коронавируса, получили подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю.
По данным оперативного штаба на 21 июля, в Москве за сутки выявили 3254 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8006 человек, скончались 104 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 473 584 случая болезни.