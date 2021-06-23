В Подмосковье разыграют еще одну квартиру среди привитых от COVID-19

«Мы приняли решение, что в июле месяце, в конце, проведем розыгрыш еще одной квартиры, расположенной в ближнем Подмосковье», – сказала Стригункова (цитата по «Интерфакс»). Первую лотерею среди прошедших вакцинацию жителей Подмосковья объявили 13 июня. Ее призом станет трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв. м в Серпухове. Победителя определят методом жеребьевки 27 июня в 19:00 в прямом эфире телеканала «360». Заявку на участие в розыгрыше подали около 20 тыс. человек, рассказала министр.