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В Подмосковье разыграют еще одну квартиру среди привитых от COVID-19

Ведомости

Среди привитых от коронавируса жителей Московской области разыграют еще одну квартиру, заявила зампред правительства – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова на пресс-конференции.

«Мы приняли решение, что в июле месяце, в конце, проведем розыгрыш еще одной квартиры, расположенной в ближнем Подмосковье», – сказала Стригункова (цитата по «Интерфакс»). Первую лотерею среди прошедших вакцинацию жителей Подмосковья объявили 13 июня. Ее призом станет трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв. м в Серпухове. Победителя определят методом жеребьевки 27 июня в 19:00 в прямом эфире телеканала «360». Заявку на участие в розыгрыше подали около 20 тыс. человек, рассказала министр.

Она также отметила, что число записавшихся на вакцинацию от коронавируса в регионе за последнюю неделю выросло в пять раз. Уже сделали прививку около 1,3 млн человек.

По данным оперативного штаба на 23 июня, в Московской области за последние сутки выявили 2323 новых случая коронавируса, 1856 человек выздоровели, 17 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 296 тыс. случаев заражения и свыше 6 тыс. летальных исходов. По суточному приросту Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы.

Ранее по теме: В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных