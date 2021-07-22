Социологи назвали обязательную вакцинацию одним из главных страхов россиян
Россияне во II квартале этого года больше всего боялись третьей волны коронавируса и обязательной вакцинации, затем идут тревоги, связанные с погодными аномалиями, инфляцией и ростом цен, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «Национальный индекс» тревожностей, который составила Компания развития общественных связей (КРОС).
В топ-10 страхов также вошли телефонное или банковское мошенничество, нападение клещей, неопределенность с отпуском, вспышка «черной плесени» в Индии, возможность признания физического лица иноагентом и недостаточная безопасность детей в школах.
По уровню значимости на первое место вышел страх вакцинации от коронавируса, а не страх болезни ли последствий после нее. «Граждан тревожили прямые или завуалированные угрозы работодателей об отстранении, лишении зарплат или премий, отпусков, возможность увольнения (несмотря на медотводы, противопоказания, наличие антител) в случае отказа от вакцинирования»,— отметили эксперты.
«Национальный индекс тревожностей» рассчитывается раз в квартал. Он ранжирует страхи россиян на основе анализа новостей в СМИ и обсуждаемых тем в соцсетях. В I квартале 2021 года россияне больше всего боялись роста цен на продукты, протестов и давления государства на соцсети, угрозы «революции и потрясений» из-за ареста и осуждения Алексея Навального, обострения отношений с США и вооруженного конфликта в Донбассе, продолжения пандемии, паводков и нашествия волков.