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Социологи назвали обязательную вакцинацию одним из главных страхов россиян

Ведомости

Россияне во II квартале этого года больше всего боялись третьей волны коронавируса и обязательной вакцинации, затем идут тревоги, связанные с погодными аномалиями, инфляцией и ростом цен, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «Национальный индекс» тревожностей, который составила Компания развития общественных связей (КРОС).

В топ-10 страхов также вошли телефонное или банковское мошенничество, нападение клещей, неопределенность с отпуском, вспышка «черной плесени» в Индии, возможность признания физического лица иноагентом и недостаточная безопасность детей в школах.

По уровню значимости на первое место вышел страх вакцинации от коронавируса, а не страх болезни ли последствий после нее. «Граждан тревожили прямые или завуалированные угрозы работодателей об отстранении, лишении зарплат или премий, отпусков, возможность увольнения (несмотря на медотводы, противопоказания, наличие антител) в случае отказа от вакцинирования»,— отметили эксперты.

«Национальный индекс тревожностей» рассчитывается раз в квартал. Он ранжирует страхи россиян на основе анализа новостей в СМИ и обсуждаемых тем в соцсетях. В I квартале 2021 года россияне больше всего боялись роста цен на продукты, протестов и давления государства на соцсети, угрозы «революции и потрясений» из-за ареста и осуждения Алексея Навального, обострения отношений с США и вооруженного конфликта в Донбассе, продолжения пандемии, паводков и нашествия волков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных