Социологи назвали обязательную вакцинацию одним из главных страхов россиян

«Национальный индекс тревожностей» рассчитывается раз в квартал. Он ранжирует страхи россиян на основе анализа новостей в СМИ и обсуждаемых тем в соцсетях. В I квартале 2021 года россияне больше всего боялись роста цен на продукты, протестов и давления государства на соцсети, угрозы «революции и потрясений» из-за ареста и осуждения Алексея Навального, обострения отношений с США и вооруженного конфликта в Донбассе, продолжения пандемии, паводков и нашествия волков.