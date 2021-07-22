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В России перекрыли организованный военным пенсионером канал контрабанды оружия

Ведомости

Сотрудники ФСБ России перекрыли канал контрабандной поставки оружия, который был организован военным пенсионером из Владимира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Владимирской области.

«УФСБ России по Владимирской области в результате реализации совместно с Управлениями ФСБ России по Западному военному округу, Ростовской и Белгородской областям комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Владимира Ковальчука В. Г., причастного к контрабанде составных частей российского вооружения», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, мужчина организовал канал контрабандной поставки составных частей вооружения, среди которых гранатометные оптические комбинированные прицелы «ГОК-9» на сумму свыше 500 000 руб.

Военного пенсионера задержали в августе 2019 г. По месту его проживания были обнаружены и изъяты подготовленные для отправки на Украину через Белгородскую и Ростовскую области изделия и предметы военного назначения. В 2021 г. суд в Белгороде признал Ковальчука виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей). Ему назначили наказание в виде одного года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных