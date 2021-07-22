В России перекрыли организованный военным пенсионером канал контрабанды оружия
Сотрудники ФСБ России перекрыли канал контрабандной поставки оружия, который был организован военным пенсионером из Владимира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Владимирской области.
«УФСБ России по Владимирской области в результате реализации совместно с Управлениями ФСБ России по Западному военному округу, Ростовской и Белгородской областям комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Владимира Ковальчука В. Г., причастного к контрабанде составных частей российского вооружения», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, мужчина организовал канал контрабандной поставки составных частей вооружения, среди которых гранатометные оптические комбинированные прицелы «ГОК-9» на сумму свыше 500 000 руб.
Военного пенсионера задержали в августе 2019 г. По месту его проживания были обнаружены и изъяты подготовленные для отправки на Украину через Белгородскую и Ростовскую области изделия и предметы военного назначения. В 2021 г. суд в Белгороде признал Ковальчука виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей). Ему назначили наказание в виде одного года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.