В России перекрыли организованный военным пенсионером канал контрабанды оружия

Военного пенсионера задержали в августе 2019 г. По месту его проживания были обнаружены и изъяты подготовленные для отправки на Украину через Белгородскую и Ростовскую области изделия и предметы военного назначения. В 2021 г. суд в Белгороде признал Ковальчука виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей). Ему назначили наказание в виде одного года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.