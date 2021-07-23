Прокуратура начала проверку обрушения моста на Транссибе

Мост обрушился 23 июля неподалеку от села Дунаево Сретенского района Забайкальского края в результате сильных осадков, никто не пострадал.



Ремонтные службы приступили к восстановлению моста, на месте работают поезда восстановительного и противоразмывного назначения. Ранее пресс-служба главка МЧС по Забайкальскому краю сообщила, что 23 июля в 09:00 поступила информация об обрушении моста. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях.