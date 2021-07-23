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Прокуратура начала проверку обрушения моста на Транссибе

Ведомости

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проверит обрушение железнодорожного моста на перегоне Куэнга – Укурей Трассибирской магистрали, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ход проверки находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры», — сказано в сообщении.

Мост обрушился 23 июля неподалеку от села Дунаево Сретенского района Забайкальского края в результате сильных осадков, никто не пострадал.

Ремонтные службы приступили к восстановлению моста, на месте работают поезда восстановительного и противоразмывного назначения. Ранее пресс-служба главка МЧС по Забайкальскому краю сообщила, что 23 июля в 09:00 поступила информация об обрушении моста. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях.

Ранее по теме: В Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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