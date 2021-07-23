Путин заявил о планах восстановить обе ветки Транссиба в течение пяти суток
Президент России Владимир Путин поручил правительству внимательно отнестись к ситуации на Дальнем Востоке, где из-за ЧП пострадали две ветки Транссиба и остановилось движение поездов. Об этом он сказал в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.
«В результате дождей – таких мощных, аномальных – на Дальнем Востоке подмыло ветку Транссиба, обе ветки Транссиба, и мост рухнул. Слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен один, и десятки поездов, грузовые составы, с обеих сторон [остановлены] – и в восточном, и в западном направлении. В этой связи хочу попросить Правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду, и продовольственные группы товаров, и всё, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», — сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Восстановление первой ветки Транссиба после ЧП планируется в течение двух-двух с половиной суток, а второй — в течение около пяти суток, сообщил президент, ссылаясь на слова министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева и генерального директора РЖД Олега Белозерова.
«Только что мне и глава Министр по чрезвычайным ситуациям [Е.Зиничев] докладывал, и руководитель РЖД. Планируется восстановить первую ветку в течение двух–двух с половиной суток, а вторую где-то в течение пяти суток. Я прошу всех коллег иметь это в виду и каждого по линии своей работы обеспечить слаженную, координированную работу всех служб, которые так или иначе причастны к тому, чтобы обеспечить нормальную ситуацию, работу, которой сейчас занимаются специалисты на месте», — подчеркнул российский лидер.