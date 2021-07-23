Путин заявил о планах восстановить обе ветки Транссиба в течение пяти суток

«Только что мне и глава Министр по чрезвычайным ситуациям [Е.Зиничев] докладывал, и руководитель РЖД. Планируется восстановить первую ветку в течение двух–двух с половиной суток, а вторую где-то в течение пяти суток. Я прошу всех коллег иметь это в виду и каждого по линии своей работы обеспечить слаженную, координированную работу всех служб, которые так или иначе причастны к тому, чтобы обеспечить нормальную ситуацию, работу, которой сейчас занимаются специалисты на месте», — подчеркнул российский лидер.