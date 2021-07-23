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Путин заявил о планах восстановить обе ветки Транссиба в течение пяти суток

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству внимательно отнестись к ситуации на Дальнем Востоке, где из-за ЧП пострадали две ветки Транссиба и остановилось движение поездов. Об этом он сказал в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

«В результате дождей – таких мощных, аномальных – на Дальнем Востоке подмыло ветку Транссиба, обе ветки Транссиба, и мост рухнул. Слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен один, и десятки поездов, грузовые составы, с обеих сторон [остановлены] – и в восточном, и в западном направлении. В этой связи хочу попросить Правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду, и продовольственные группы товаров, и всё, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», — сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Восстановление первой ветки Транссиба после ЧП планируется в течение двух-двух с половиной суток, а второй — в течение около пяти суток, сообщил президент, ссылаясь на слова министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева и генерального директора РЖД Олега Белозерова.

«Только что мне и глава Министр по чрезвычайным ситуациям [Е.Зиничев] докладывал, и руководитель РЖД. Планируется восстановить первую ветку в течение двух–двух с половиной суток, а вторую где-то в течение пяти суток. Я прошу всех коллег иметь это в виду и каждого по линии своей работы обеспечить слаженную, координированную работу всех служб, которые так или иначе причастны к тому, чтобы обеспечить нормальную ситуацию, работу, которой сейчас занимаются специалисты на месте», — подчеркнул российский лидер.

Ранее по теме: Прокуратура начала проверку обрушения моста на Транссибе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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