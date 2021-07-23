Собянин заявил о пройденных пиках заболеваемости коронавирусом в Москве

«Пятую неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных больных становится все меньше. Я думаю, к концу недели мы подведем итоги, но уже сегодня видно, что становится меньше заболевших. Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому что это всегда такой сдвиг вправо — люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще сложно болеть, тяжело болеть. Поэтому по госпитализации много людей, много людей в реанимации находятся. Но в целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости и в целом конечно это положительно, это означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».