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Собянин заявил о пройденных пиках заболеваемости коронавирусом в Москве

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве пройден пик заболеваемости коронавирусом, при этом он отметил, что доля госпитализированных все равно остается высокой. 

«Пятую неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных больных становится все меньше. Я думаю, к концу недели мы подведем итоги, но уже сегодня видно, что становится меньше заболевших. Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому что это всегда такой сдвиг вправо — люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще сложно болеть, тяжело болеть. Поэтому по госпитализации много людей, много людей в реанимации находятся. Но в целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости и в целом конечно это положительно, это означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1». 

За последние сутки в Москве было зафиксировано 3 425 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки госпитализированы 1 136 человек, скончались 107 пациентов. На ИВЛ находятся 585 человек, сообщил ранее оперштаб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных