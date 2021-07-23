РЖД изменила порядок движения поездов из-за ЧП на Транссибе

«Несмотря на приостановку движения поездов на перегоне Куэнга – Укурей в Забайкальском крае, предпринимает все меры для перевозки пассажиров по маршрутам следования. В настоящий момент с востока к участку подъехали 3 поезда: Владивосток – Москва (№ 1), Владивосток – Самара (№ 11) и Благовещенск – Чита (№ 391). Пассажиры этих поездов будут перевезены на автобусах от станции Чернышевск до станции Шилка. После этого они проследуют на поездах до мест назначения», — говорится в сообщении компании.