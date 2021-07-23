РЖД изменила порядок движения поездов из-за ЧП на Транссибе
Компания «РЖД» изменила порядок следования пассажирских поездов на Дальний Восток из-за ЧП на Транссибе, сообщает пресс-служба «РЖД».
«Несмотря на приостановку движения поездов на перегоне Куэнга – Укурей в Забайкальском крае, предпринимает все меры для перевозки пассажиров по маршрутам следования. В настоящий момент с востока к участку подъехали 3 поезда: Владивосток – Москва (№ 1), Владивосток – Самара (№ 11) и Благовещенск – Чита (№ 391). Пассажиры этих поездов будут перевезены на автобусах от станции Чернышевск до станции Шилка. После этого они проследуют на поездах до мест назначения», — говорится в сообщении компании.
С западной стороны к участку с приостановленным движением подошел поезд Самара — Владивосток (№ 12), его пассажиры также будут перевезены на автобусах от Шилки до Чернышевска, после чего они проследуют в пункт назначения.
В свою очередь, пассажиров поезда Владивосток – Москва (№ 2) разместят в гостиницах и отправят 24 июля чартерным рейсом в Хабаровск. Посе этого они отправятся к месту назначения поездами.
«Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием. О перевозках пассажиров по барьерному участку 24 июля будет сообщено дополнительно», — добавили в пресс-службе.
При этом доставку социально значимых грузов организовали по Баюкало-Амурской магистрали. «Продукты питания, топливо для предприятий энергетики и ЖКХ, бензин, авиатопливо и другие жизненно необходимые грузы будут доставлены альтернативным маршрутом. Байкало-Амурская магистраль, по сути, является дублером Транссибирской магистрали. Однако перенаправить на нее все грузы невозможно, так как в настоящее время БАМ работает на пределе своих возможностей», — отметили в РЖД.
Железнодорожный мост на Транссибе был разрушен в результате паводков в Забайкалье, которые начались 22 июня. В результате них оказались подтопленными порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах и смыты пять автомобильных мостов.