Власти Черногории временно запретили работу ресторанов и клубов
Власти Черногории запретили массовые мероприятия, временно закрыли ночные клубы и разрешили вход в кафе только тем, у кого будет отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о перенесенном не более полугода назад коронавирусе. Об этом говорится на сайте правительства страны.
В частности, с 23 июля по 2 августа «временно запрещена работа дискотек, диско-клубов, баров и ночных клубов, баров как на открытом воздухе, так и в помещении».
«Мы ожидаем, что ночные клубы и дискотеки при благоприятной эпидемиологической ситуации снова заработают со 2 августа, но только для тех, кто прошел полную вакцинацию или получил первую дозу, или имеет отрицательный результат ПЦР, или имеет доказательства того, что переболел коронавирусом», — отмечается в сообщении.
Помимо этого власти отменили любые массовые мероприятия в помещениях, а также фестивали. С августа они также могут возобновиться, но на тех же условиях, что и дискотеки.
Ранее министр экономического развития Черногории Яков Милатович в интервью ТАСС сообщил, что российские туристы могут въезжать в Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус и виз.
Во второй половине мая правительство Черногории решило открыть границы для туристов из всех стран, в апреле власти страны заявили, что гражданам России без ПЦР-тестов будет разрешен въезд в страну в туристический сезон. Ранее Черногория продлила до 31 октября 2021 г. безвизовый режим для россиян.
Так, для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта, отмечало российское дипведомство. При этом для осуществления трудовой или учебной деятельности в этой стране россиянам потребуется получать соответствующие визы.