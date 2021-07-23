Власти Черногории временно запретили работу ресторанов и клубов

Власти Черногории запретили массовые мероприятия, временно закрыли ночные клубы и разрешили вход в кафе только тем, у кого будет отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о перенесенном не более полугода назад коронавирусе. Об этом говорится на сайте правительства страны.