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Власти Черногории временно запретили работу ресторанов и клубов

Ведомости

Власти Черногории запретили массовые мероприятия, временно закрыли ночные клубы и разрешили вход в кафе только тем, у кого будет отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о перенесенном не более полугода назад коронавирусе. Об этом говорится на сайте правительства страны.

В частности, с 23 июля по 2 августа «временно запрещена работа дискотек, диско-клубов, баров и ночных клубов, баров как на открытом воздухе, так и в помещении». 

«Мы ожидаем, что ночные клубы и дискотеки при благоприятной эпидемиологической ситуации снова заработают со 2 августа, но только для тех, кто прошел полную вакцинацию или получил первую дозу, или имеет отрицательный результат ПЦР, или имеет доказательства того, что переболел коронавирусом», — отмечается в сообщении. 

Помимо этого власти отменили любые массовые мероприятия в помещениях, а также фестивали. С августа они также могут возобновиться, но на тех же условиях, что и дискотеки. 

Ранее министр экономического развития Черногории Яков Милатович в интервью ТАСС сообщил, что российские туристы могут въезжать в Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус и виз. 

Во второй половине мая правительство Черногории решило открыть границы для туристов из всех стран, в апреле власти страны заявили, что гражданам России без ПЦР-тестов будет разрешен въезд в страну в туристический сезон. Ранее Черногория продлила до 31 октября 2021 г. безвизовый режим для россиян.

Так, для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта, отмечало российское дипведомство. При этом для осуществления трудовой или учебной деятельности в этой стране россиянам потребуется получать соответствующие визы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных