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ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения

Ведомости

Пандемия коронавируса пока далека от завершения, штамм «дельта» стал доминирующим в Европе и продолжит распространяться по миру, говорится в сообщении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ.

«Мы далеки от завершения пандемии, и, к сожалению, во многих странах нашего региона мы наблюдаем значительный рост случаев заболевания, связанных с распространением дельта-варианта», — приводятся слова бельгийского врача и эксперта в области общественного здравоохранения Ханса Анри Клюге. По его словам, несмотря на огромные усилия государств по вакцинации, еще миллионы людей остаются непривитыми.

Из сообщения центра профилактики и бюро ВОЗ следует, что с 28 июня по 11 июля штамм «дельта» был доминирующим в 19 из 28 стран. При этом в следующие месяцы вариант «дельта» будет доминировать в глобальном масштабе. «Он продолжит распространяться, замещая другие варианты, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус», — подчеркивается в совместном релизе.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что дельта-штамм коронавируса втрое заразнее уханьского. Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре заявили, что дельта-штамм COVID-19 втрое заразнее обычного

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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