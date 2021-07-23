ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения
Пандемия коронавируса пока далека от завершения, штамм «дельта» стал доминирующим в Европе и продолжит распространяться по миру, говорится в сообщении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ.
«Мы далеки от завершения пандемии, и, к сожалению, во многих странах нашего региона мы наблюдаем значительный рост случаев заболевания, связанных с распространением дельта-варианта», — приводятся слова бельгийского врача и эксперта в области общественного здравоохранения Ханса Анри Клюге. По его словам, несмотря на огромные усилия государств по вакцинации, еще миллионы людей остаются непривитыми.
Из сообщения центра профилактики и бюро ВОЗ следует, что с 28 июня по 11 июля штамм «дельта» был доминирующим в 19 из 28 стран. При этом в следующие месяцы вариант «дельта» будет доминировать в глобальном масштабе. «Он продолжит распространяться, замещая другие варианты, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус», — подчеркивается в совместном релизе.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что дельта-штамм коронавируса втрое заразнее уханьского. Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.