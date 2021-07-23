Число привившихся от коронавируса в Москве пенсионеров достигло миллиона

Ранее Собянин заявил, что в Москве пройден пик заболеваемости коронавирусом, при этом он отметил, что доля госпитализированных все равно остается высокой. 8 июля сообщалось, что более 3,2 млн москвичей сделали прививку от коронавируса, из них более 1,8 млн сделали прививки двумя компонентами вакцины.