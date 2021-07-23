Число привившихся от коронавируса в Москве пенсионеров достигло миллиона
В Москве от COVID-19 привились 1 млн пенсионеров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Миллион», — цитирует «РИА Новости» Собянина.
По его словам, никаких сложных последствий нет. «Наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, значительно в разы меньше смертность», — отметил он.
Ранее Собянин заявил, что в Москве пройден пик заболеваемости коронавирусом, при этом он отметил, что доля госпитализированных все равно остается высокой. 8 июля сообщалось, что более 3,2 млн москвичей сделали прививку от коронавируса, из них более 1,8 млн сделали прививки двумя компонентами вакцины.
За последние сутки в Москве было зафиксировано 3425 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки госпитализированы 1136 человек, скончались 107 пациентов. На ИВЛ находятся 585 человек, сообщил ранее оперштаб.