Российское посольство призвало МОК исправить карту Олимпиады с «украинским» Крымом
Посольство России в Японии призвало Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет токийской Олимпиады скорректировать карту на сайте Игр, на которой Крым указан как территория Украины.
В посольстве заявили, что полуостров вошел в состав России в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, соответственно, «вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт».
Ранее весной президент Украины Владимир Зеленский утвердил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма, согласно которой «Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины».
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.