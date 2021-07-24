В России за сутки выявили 23 947 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 23 947 человек, следует из статистики оперштаба на 24 июля. Умерли 799 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 102 469. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 153 095 человек.
Вчера, 23 июля, оперштаб сообщил о 23 811 новых случаях COVID-19. Умерли 795 человек. За сутки в России полностью выздоровели 21 952 человека. Общее число выздоровевших возросло до 5 471 956.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 3376 человек, выздоровели 6577 граждан, умерли 105 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 484 672 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2096), Санкт-Петербург (+1937), Нижегородская (+533) и Свердловская (+488) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 193,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,14 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 34,4 млн случаев, Индии (свыше 31,2 млн) и Бразилии (более 19,6 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».