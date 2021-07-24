В России за сутки выявили 23 947 новых случаев коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 3376 человек, выздоровели 6577 граждан, умерли 105 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 484 672 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2096), Санкт-Петербург (+1937), Нижегородская (+533) и Свердловская (+488) области.