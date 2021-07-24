Минздрав обновил рекомендации о вакцинации от коронавируса
Минздрав России обновил методические рекомендации о порядке вакцинации от коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте министерства.
В рекомендациях отмечается, что в России на данный момент объявлена т. н. «экстренная» вакцинация от коронавируса, при которой, с учетом рекомендаций ВОЗ, прививку следует делать спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или же предыдущей прививки. После улучшения эпидемиологической обстановки осуществится переход на «рутинную» вакцинацию, при которой прививку следует делать раз в год.
В рекомендациях помимо прочего указывается, что отсутствуют какие-либо данные, свидетельствующие об опасности вакцинации «Спутником V» беременных женщин. В рамках исследования было осуществлено наблюдение за 927 пациентками, получившими вакцину во время беременности, частота осложнений не отличалась от частоты осложнений у невакцинированных пациенток. Кроме того, Минздрав рекомендовал проводить вакцинацию для профилактики коронавируса и среди онкобольных.
В методичке также перечисляются противопоказания к препарату «Эпиваккорона», среди которых – гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, первичный иммунодефицит, а также беременность и период грудного вскармливания.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».