Минздрав обновил рекомендации о вакцинации от коронавируса

В рекомендациях отмечается, что в России на данный момент объявлена т. н. «экстренная» вакцинация от коронавируса, при которой, с учетом рекомендаций ВОЗ, прививку следует делать спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или же предыдущей прививки. После улучшения эпидемиологической обстановки осуществится переход на «рутинную» вакцинацию, при которой прививку следует делать раз в год.