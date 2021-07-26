РЖД возобновили продажу билетов на следующие по Транссибу поезда

Движение на Трассибе было приостановлено 23 июля после обрушение моста на перегоне Куэнга — Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае. В результате движение грузовых и пассажирских поездов по Транссибу было остановлено в обоих направлениях. Тогда же была приостановлена отправка всех грузов, кроме продуктов питания.