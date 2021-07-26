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РЖД возобновили продажу билетов на следующие по Транссибу поезда

Ведомости

Компания РЖД возобновила продажу билетов на поезда, следующие по Транссибирской магистрали, сообщила пресс-служба холдинга в Telegram.

«Возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье», – говорится в сообщении. В РЖД отметили, что работы по восстановлению моста ведутся круглосуточно, но движение поездов не прерывается.

Движение на Трассибе было приостановлено 23 июля после обрушение моста на перегоне Куэнга — Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае. В результате движение грузовых и пассажирских поездов по Транссибу было остановлено в обоих направлениях. Тогда же была приостановлена отправка всех грузов, кроме продуктов питания.

После этого РЖД приостановили продажу билетов на поезда до Дальнего Востока. Чтобы доставить до мест назначения пассажиров, которые следовали к месту обрушения, холдинг организовал их перевозку самолетами и дополнительными поездами. 25 июля РЖД запустила движение по первой нитке моста.

Ранее по теме: РЖД открыла движение по пострадавшему участку Транссиба

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных