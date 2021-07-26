РЖД возобновили продажу билетов на следующие по Транссибу поезда
Компания РЖД возобновила продажу билетов на поезда, следующие по Транссибирской магистрали, сообщила пресс-служба холдинга в Telegram.
«Возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье», – говорится в сообщении. В РЖД отметили, что работы по восстановлению моста ведутся круглосуточно, но движение поездов не прерывается.
Движение на Трассибе было приостановлено 23 июля после обрушение моста на перегоне Куэнга — Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае. В результате движение грузовых и пассажирских поездов по Транссибу было остановлено в обоих направлениях. Тогда же была приостановлена отправка всех грузов, кроме продуктов питания.
После этого РЖД приостановили продажу билетов на поезда до Дальнего Востока. Чтобы доставить до мест назначения пассажиров, которые следовали к месту обрушения, холдинг организовал их перевозку самолетами и дополнительными поездами. 25 июля РЖД запустила движение по первой нитке моста.