РЖД открыла движение по пострадавшему участку Транссиба

Железнодорожный мост на Транссибе был разрушен 23 июля в результате паводков в Забайкалье, которые начались в регионе днем ранее. В результате них оказались подтопленными порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах и смыты пять автомобильных мостов.