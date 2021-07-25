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РЖД открыла движение по пострадавшему участку Транссиба

Ведомости

РЖД запустила движение по первой нитке пострадавшего из-за паводков моста на Транссибирской магистрали, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«В 17:54 по московскому времени реку Ареда, по первой нитке восстановленного моста, пересек первый пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара. Пассажирское движение по Транссибу открыто», — говорится в сообщении.

В работах по восстановлению движения по второй ветке задействованы 350 человек, 27 единиц техники и две путевых машинных станции.

Железнодорожный мост на Транссибе был разрушен 23 июля в результате паводков в Забайкалье, которые начались в регионе днем ранее. В результате них оказались подтопленными порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах и смыты пять автомобильных мостов.

23 июля президент России Владимир Путин сообщил, что на восстановление первой ветки Транссиба после ЧП планируется в течение двух — двух с половиной суток, а второй — в течение около пяти суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных