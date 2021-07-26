ФСБ раскрыла 32 подпольные оружейные мастерские
Федеральная служба безопасности (ФСБ) в ходе спецоперации раскрыла 32 подпольные оружейные мастерские и задержала 45 оружейников, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. У оружейников изъяли более 270 единиц оружия, 440 артиллерийских боеприпасов и более 26,5 тыс. патронов.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщили в ФСБ.
Подпольные мастерские раскрыли в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях.
Из незаконного оборота также изъяли 65 ручных гранат, 130 кг взрывчатых веществ, 256 взрывателей различных модификаций и 20 приспособлений для бесшумной стрельбы.
В феврале ФСБ сообщила, что пресекла деятельность сети из 28 подпольных оружейных мастерских в 19 регионах России. Тогда силовики изъяли почти 200 единиц легкого и тяжелого стрелкового оружия, миномет и 45-мм пушку.