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ФСБ раскрыла 32 подпольные оружейные мастерские

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в ходе спецоперации раскрыла 32 подпольные оружейные мастерские и задержала 45 оружейников, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. У оружейников изъяли более 270 единиц оружия, 440 артиллерийских боеприпасов и более 26,5 тыс. патронов.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщили в ФСБ.

Подпольные мастерские раскрыли в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях.

Из незаконного оборота также изъяли 65 ручных гранат, 130 кг взрывчатых веществ, 256 взрывателей различных модификаций и 20 приспособлений для бесшумной стрельбы.

В феврале ФСБ сообщила, что пресекла деятельность сети из 28 подпольных оружейных мастерских в 19 регионах России. Тогда силовики изъяли почти 200 единиц легкого и тяжелого стрелкового оружия, миномет и 45-мм пушку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных