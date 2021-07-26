ФСБ раскрыла 32 подпольные оружейные мастерские

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщили в ФСБ.