МВД предложило изымать загранпаспорта у должников

«Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», — пояснил Груздев. Также, согласно законопроекту, органы, которые сделали человека невыездным, должны будут проинформировать его об этом в течение дня лично или по электронной почте.