МВД предложило изымать загранпаспорта у должников
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект МВД, в котором предлагается разрешить изымать загранпаспорта у должников, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.
Он рассказал, что МВД предложило изымать загранпаспорта у россиян, которым по каким-то причинам ограничен выезд за границу, например из-за неисполнения судебных решений. Изъятые документы будут передавать в органы, которые их выдали.
«Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», — пояснил Груздев. Также, согласно законопроекту, органы, которые сделали человека невыездным, должны будут проинформировать его об этом в течение дня лично или по электронной почте.
В законопроекте будут прописаны основания для признания загранпаспортов недействительными. Документ перестанет действовать через полгода после того, как его владелец сменит фамилию, имя, пол или дату рождения.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин изменил правила внесения данных в паспорт гражданина РФ. Теперь отметки о браке, наличии детей, ранее выданных паспортах и загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе можно ставить по желанию владельца документа.