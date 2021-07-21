Мишустин разрешил россиянам не ставить в паспорт отметки о браке и детях

В апреле в МВД сообщали о планах к декабрю этого года выдавать в Москве электронные паспорта в виде пластиковой карты, где будут содержаться персональные данные и биометрия. Для получения такого документа необходимо сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. По желанию можно будет добавить электронную подпись. Получить электронный паспорт россияне смогут по желанию. На первом этапе планируется выдать не менее 100 тыс. таких паспортов.