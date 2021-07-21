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Мишустин разрешил россиянам не ставить в паспорт отметки о браке и детях

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым изменил правила внесения данных в паспорт гражданина России, сообщает «РИА Новости».

Теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет будут проставлять по желанию владельца документа. Отметки о ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе также станут добровольными.

При этом среди обязательных остаются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.

В апреле в МВД сообщали о планах к декабрю этого года выдавать в Москве электронные паспорта в виде пластиковой карты, где будут содержаться персональные данные и биометрия. Для получения такого документа необходимо сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. По желанию можно будет добавить электронную подпись. Получить электронный паспорт россияне смогут по желанию. На первом этапе планируется выдать не менее 100 тыс. таких паспортов.

Ранее по теме: В МВД рассказали подробности об электронных паспортах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных