В МВД рассказали подробности об электронных паспортах
Электронный паспорт россиянина будет содержать отпечатки двух пальцев и цифровую фотографию владельца, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МВД.
«В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук», — сообщили в министерстве.
По желанию в паспорте будет содержаться его электронная подпись. По данным МВД, электронные паспорта начнут выдавать в Москве с декабря этого года, в других регионах – по мере технической готовности, но не позднее июля 2023 г.
Получить электронный паспорт россияне смогут по желанию. На первом этапе планируется выдать не менее 100 тыс. таких паспортов. С помощью электронного документа можно будет пользоваться государственными и коммерческими услугами. Потерянный документ можно будет быстро заблокировать.