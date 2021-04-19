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В МВД рассказали подробности об электронных паспортах

Ведомости

Электронный паспорт россиянина будет содержать отпечатки двух пальцев и цифровую фотографию владельца, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МВД.

«В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук», — сообщили в министерстве.

По желанию в паспорте будет содержаться его электронная подпись. По данным МВД, электронные паспорта начнут выдавать в Москве с декабря этого года, в других регионах – по мере технической готовности, но не позднее июля 2023 г.

Получить электронный паспорт россияне смогут по желанию. На первом этапе планируется выдать не менее 100 тыс. таких паспортов. С помощью электронного документа можно будет пользоваться государственными и коммерческими услугами. Потерянный документ можно будет быстро заблокировать.

Ранее по теме: В МВД назвали дату начала выдачи электронных паспортов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных