Путин предложил построить новую кольцевую дорогу вокруг Санкт-Петербурга

«В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», — добавил Путин.