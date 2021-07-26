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Путин предложил построить новую кольцевую дорогу вокруг Санкт-Петербурга

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил подумать о строительстве новой кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС.

Путин напомнил, что власти привлекают средства ФНБ для строительства дороги от Санкт-Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. «Таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала», — отметил президент.

«В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», — добавил Путин.

ЦКАД проходит по территории Подмосковья и пересекает 13 федеральных дорог. Ее протяженность составляет 336 км, из них 260 км будут эксплуатироваться на платной основе.

Изначально планировалось построить скоростную трассу от Москвы до Казани. Участок сейчас активно строится, работы должны закончиться в 2024 г. На строительство выделено 639 млрд руб. В апреле 2021 г. президент Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга.

8 июля во время церемонии открытия участка ЦКАД Путин предложил продлить трассу до Тюмени и Челябинска и оттуда вернуть ее в Екатеринбург. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что на проект понадобится 200-250 млрд руб.

Ранее по теме: Строительство трассы Казань — Екатеринбург оценили почти в 500 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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