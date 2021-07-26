Путин предложил построить новую кольцевую дорогу вокруг Санкт-Петербурга
Президент России Владимир Путин предложил подумать о строительстве новой кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС.
Путин напомнил, что власти привлекают средства ФНБ для строительства дороги от Санкт-Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. «Таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала», — отметил президент.
«В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», — добавил Путин.
ЦКАД проходит по территории Подмосковья и пересекает 13 федеральных дорог. Ее протяженность составляет 336 км, из них 260 км будут эксплуатироваться на платной основе.
Изначально планировалось построить скоростную трассу от Москвы до Казани. Участок сейчас активно строится, работы должны закончиться в 2024 г. На строительство выделено 639 млрд руб. В апреле 2021 г. президент Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга.
8 июля во время церемонии открытия участка ЦКАД Путин предложил продлить трассу до Тюмени и Челябинска и оттуда вернуть ее в Екатеринбург. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что на проект понадобится 200-250 млрд руб.