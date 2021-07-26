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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи отставного контр-адмирала

Ведомости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ГСУ по Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования убийства двух членов семьи контр-адмирала в отставке, говорится на сайте СК. 

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства после обнаружения в одном из домов на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге тел мужчины и женщины с колото-резаными ранами. 

Как отмечается в сообщении СК, погибшие — два члена семьи контр-адмирала в отставке. Источники «Фонтанки» и «РИА Новостей» ранее сообщали, что это супруга и сын бывшего начальника оперативного управления штаба Северного флота, контр-адмирала ВМФ Леонида Лобанова. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 

«Бастрыкин дал указание в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления, и провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств убийства. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», - подчеркивается в сообщении. 

24 июля в квартире по адресу улица Бутлерова, 8, были найдены тела жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Полиция обнаружила тела после звонка дочери адмирала, которая живет в Мурманске. Она сообщила, что соседи жалуются на неприятный запах из квартиры, и попросила полицейских проверить ее. По данным источников СМИ, сам адмирал погиб в середине июля этого года: его сбил грузовой поезд в Калининском районе города.

Ранее по теме: СК возбудил уголовное дело по факту убийства семьи отставного адмирала ВМФ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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