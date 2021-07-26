Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи отставного контр-адмирала
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ГСУ по Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования убийства двух членов семьи контр-адмирала в отставке, говорится на сайте СК.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства после обнаружения в одном из домов на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге тел мужчины и женщины с колото-резаными ранами.
Как отмечается в сообщении СК, погибшие — два члена семьи контр-адмирала в отставке. Источники «Фонтанки» и «РИА Новостей» ранее сообщали, что это супруга и сын бывшего начальника оперативного управления штаба Северного флота, контр-адмирала ВМФ Леонида Лобанова. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
«Бастрыкин дал указание в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления, и провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств убийства. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», - подчеркивается в сообщении.
24 июля в квартире по адресу улица Бутлерова, 8, были найдены тела жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Полиция обнаружила тела после звонка дочери адмирала, которая живет в Мурманске. Она сообщила, что соседи жалуются на неприятный запах из квартиры, и попросила полицейских проверить ее. По данным источников СМИ, сам адмирал погиб в середине июля этого года: его сбил грузовой поезд в Калининском районе города.