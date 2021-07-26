Генсек ООН заявил о растущей угрозе голода из-за пандемии коронавируса
Количество столкнувшихся с голодом людей в 2020 г. в мире выросло на 161 млн человек — до 811 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
«В 2020 году не менее 811 млн человек столкнулись с голодом, это на 161 млн больше чем в 2019 году. Не в последнюю очередь это произошло из-за перебоев, вызванных пандемией COVID-19», — сказал Гутерриш в видеовыступлении на встрече по подготовке к саммиту по продовольственным системам.
По его словам, здоровое питание недоступно 3 млрд людей.
«Мы серьезно отстаем от графика выполнения Целей устойчивого развития 2030. Из-за бедности, неравенства и высокой цены здоровое питание недоступно для трех миллиардов людей», — добавил он.
«Климатические изменения и конфликты — это и источник, и следствие этой катастрофы», — отметил генсек ООН.
В марте этого года Антониу Гутерриш сообщил, что в 2020 г. в мире от острого голода страдали свыше 88 млн человек, что на 20% выше показателя предыдущего года. 150 тыс. человек рискуют умереть от голода, а еще 16 млн столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности, отмечал он.