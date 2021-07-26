Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Генсек ООН заявил о растущей угрозе голода из-за пандемии коронавируса

Ведомости

Количество столкнувшихся с голодом людей в 2020 г. в мире выросло на 161 млн человек — до 811 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«В 2020 году не менее 811 млн человек столкнулись с голодом, это на 161 млн больше чем в 2019 году. Не в последнюю очередь это произошло из-за перебоев, вызванных пандемией COVID-19», — сказал Гутерриш в видеовыступлении на встрече по подготовке к саммиту по продовольственным системам.

По его словам, здоровое питание недоступно 3 млрд людей.

«Мы серьезно отстаем от графика выполнения Целей устойчивого развития 2030. Из-за бедности, неравенства и высокой цены здоровое питание недоступно для трех миллиардов людей», — добавил он.

«Климатические изменения и конфликты — это и источник, и следствие этой катастрофы», — отметил генсек ООН.

В марте этого года Антониу Гутерриш сообщил, что в 2020 г. в мире от острого голода страдали свыше 88 млн человек, что на 20% выше показателя предыдущего года. 150 тыс. человек рискуют умереть от голода, а еще 16 млн столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности, отмечал он.

Ранее по теме: Генсек ООН заявил об угрозе массового голода в мире

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных