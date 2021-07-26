Генсек ООН заявил о растущей угрозе голода из-за пандемии коронавируса

«В 2020 году не менее 811 млн человек столкнулись с голодом, это на 161 млн больше чем в 2019 году. Не в последнюю очередь это произошло из-за перебоев, вызванных пандемией COVID-19», — сказал Гутерриш в видеовыступлении на встрече по подготовке к саммиту по продовольственным системам.