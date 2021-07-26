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Турпоток в Крым в пандемию вырос на 40%

Ведомости

Туристический поток в Крым по состоянию на 16 июля вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и превысил 4 млн человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

«С начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем 4 млн в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.», — сказал Волченко.

По словам министра, на сегодняшний день в объектах размещения туристов не было зафиксировано ни одного очага новой коронавирусной инфекции.

«Это возможно благодаря профессионализму, ответственному отношению бизнеса ко всем предпочтениям, что подтверждается ежедневным мониторингом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора сотрудниками минкурортов Крыма», — отметил он.

По итогам прошлого года в Крыму побывали свыше 6,3 млн туристов. В 2019 г. этот показатель составил около 7,5 млн человек.

Ранее по теме: Аксенов допустил закрытие Крыма для туристов из-за коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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