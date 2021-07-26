Турпоток в Крым в пандемию вырос на 40%
Туристический поток в Крым по состоянию на 16 июля вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и превысил 4 млн человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.
«С начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем 4 млн в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.», — сказал Волченко.
По словам министра, на сегодняшний день в объектах размещения туристов не было зафиксировано ни одного очага новой коронавирусной инфекции.
«Это возможно благодаря профессионализму, ответственному отношению бизнеса ко всем предпочтениям, что подтверждается ежедневным мониторингом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора сотрудниками минкурортов Крыма», — отметил он.
По итогам прошлого года в Крыму побывали свыше 6,3 млн туристов. В 2019 г. этот показатель составил около 7,5 млн человек.