Минздрав разрешил Biocad провести испытания собственной вакцины от COVID-19

Гендиректор и совладелец Biocad Дмитрий Морозов говорил в интервью «Ведомостям» в январе, что вакцины «не наша ключевая компетенция». «Мы делаем более сложные препараты для лечения онкологических, аутоиммунных заболеваний, и Biocad не может тратить свои ресурсы на разработку технологий новых вакцин, когда это будет уже не актуально. Микроскопом гвозди забивать нам неинтересно. На российском рынке есть игроки, специализирующиеся именно на производстве вакцин, однако никто из них сейчас не работает над выпуском «Спутника V», — говорил он.