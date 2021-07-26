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Минздрав разрешил Biocad провести испытания собственной вакцины от COVID-19

Ведомости

Минздрав выдал компании Biocad разрешение на проведение в России клинических исследований вакцины от COVID-19, разработанной компанией. Об этом говорится в госреестре разрешений на проведение клинических исследований.

«Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S», — следует из данных реестра. 

Дата окончания исследования — 31 декабря 2026 г. Тесты пройдут на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах.

Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). На сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одной такой вакцины. Ее отличие от остальных в том, что вектор rAAV не обладает репликативной активностью — он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний, что повышает безопасность препарата. 

Biocad является одной из российских компаний-производителей вакцины «Спутник V». Помимо нее, производством вакцины занимается разработчик препарата — Центр им. Гамалеи, компания «Генериум», структуры «Фармстандарта» – фармацевтическая фирма «Лекко» и «Фармстандарт-УфаВита», а также входящая в АФК «Система» «Биннофарм групп». 

Гендиректор и совладелец Biocad Дмитрий Морозов говорил в интервью «Ведомостям» в январе, что вакцины «не наша ключевая компетенция». «Мы делаем более сложные препараты для лечения онкологических, аутоиммунных заболеваний, и Biocad не может тратить свои ресурсы на разработку технологий новых вакцин, когда это будет уже не актуально. Микроскопом гвозди забивать нам неинтересно. На российском рынке есть игроки, специализирующиеся именно на производстве вакцин, однако никто из них сейчас не работает над выпуском «Спутника V», — говорил он. 

Ранее по теме: Дмитрий Морозов: Микроскопом гвозди забивать нам неинтересно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных