Институт русского языка им. Пушкина будет пускать только вакцинированных студентов

«С 1 сентября вход на территорию института и в общежитие, которые находятся в одном здании, будет осуществляться по пропускам, владельцы которых подтвердили прохождение вакцинации электронным сертификатом», — сообщили в пресс-службе, пояснив, что мера принята в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Москве и рекомендациями Совета ректоров.