Институт русского языка им. Пушкина будет пускать только вакцинированных студентов
Вход на территорию Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, а также общежития вуза с 1 сентября будет разрешен только вакцинированным от коронавируса студентам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.
«С 1 сентября вход на территорию института и в общежитие, которые находятся в одном здании, будет осуществляться по пропускам, владельцы которых подтвердили прохождение вакцинации электронным сертификатом», — сообщили в пресс-службе, пояснив, что мера принята в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Москве и рекомендациями Совета ректоров.
В конце июня Минобрнауки объявило, что вузы имеют право требовать от студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от коронавируса или о медицинском отводе. Позднее замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко заявлял, что вузам следует взять на себя организацию вакцинации иностранных студентов против коронавируса.