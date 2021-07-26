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Институт русского языка им. Пушкина будет пускать только вакцинированных студентов

Ведомости

Вход на территорию Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, а также общежития вуза с 1 сентября будет разрешен только вакцинированным от коронавируса студентам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«С 1 сентября вход на территорию института и в общежитие, которые находятся в одном здании, будет осуществляться по пропускам, владельцы которых подтвердили прохождение вакцинации электронным сертификатом», — сообщили в пресс-службе, пояснив, что мера принята в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Москве и рекомендациями Совета ректоров.

В конце июня Минобрнауки объявило, что вузы имеют право требовать от студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от коронавируса или о медицинском отводе. Позднее замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко заявлял, что вузам следует взять на себя организацию вакцинации иностранных студентов против коронавируса.

Ранее по теме: Минобрнауки рекомендовало вузам организовать вакцинацию иностранных студентов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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