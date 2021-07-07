Минобрнауки рекомендовало вузам организовать вакцинацию иностранных студентов
Вузам следует взять на себя организацию вакцинации иностранных студентов против коронавируса, заявил замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко, передает ТАСС.
«Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации», — сказал Кучеренко. О рассмотрении властями вопроса признания иностранных вакцин у студентов из-за рубежа уже сообщал в начале июля замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
В конце июня Минобрнауки объявило, что вузы имеют право требовать от студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от коронавируса или о медицинском отводе.
Кроме того, МГУ с 5 июля запретил сотрудникам, не сделавшим прививку от COVID-19, присутствовать на рабочих местах. Его примеру последовали Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) и некоторые другие вузы.