Минобрнауки рекомендовало вузам организовать вакцинацию иностранных студентов

«Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации», — сказал Кучеренко. О рассмотрении властями вопроса признания иностранных вакцин у студентов из-за рубежа уже сообщал в начале июля замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов.