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Минобрнауки рекомендовало вузам организовать вакцинацию иностранных студентов

Ведомости

Вузам следует взять на себя организацию вакцинации иностранных студентов против коронавируса, заявил замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко, передает ТАСС.

«Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации», — сказал Кучеренко. О рассмотрении властями вопроса признания иностранных вакцин у студентов из-за рубежа уже сообщал в начале июля замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

В конце июня Минобрнауки объявило, что вузы имеют право требовать от студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от коронавируса или о медицинском отводе.

Кроме того, МГУ с 5 июля запретил сотрудникам, не сделавшим прививку от COVID-19, присутствовать на рабочих местах. Его примеру последовали Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) и некоторые другие вузы.

Ранее по теме: МГУ приостановил допуск к работе не привитых от COVID-19 сотрудников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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