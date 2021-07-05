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МГУ приостановил допуск к работе не привитых от COVID-19 сотрудников

Ведомости

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) с 5 июля запретил сотрудникам, не сделавшим прививку от COVID-19, присутствовать на рабочих местах, сообщается на сайте учебного заведения.

«Для того чтобы остановить пандемию, мэром Москвы и главным государственным санитарным врачом приняты решения по вакцинации сотрудников организаций и учреждений. Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 г. приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию», — сказано в сообщении.

Уточняется, что нововведение касается людей, которые не переболели COVID-19 и не имеют противопоказаний к прививке. В то же время сотрудники, получившие первый их двух компонентов необходимых препаратов, вправе продолжать ходить на работу.

15 июня главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников сфер торговли, общественного питания, развлечений, здравоохранения, образования и прочих услуг. Главы организаций обязаны привить не менее 60% от общей численности работников.

19 июня в Москве был зафиксирован рекордный за все время суточный прирост жителей, заразившихся коронавирусом, — 9120. По данным на 5 июля, число новых случаев инфицирования составило 6557. В целом в столице перенесли COVID-19 или сейчас болеют им почти 1,4 млн человек. Скончался от коронавируса 23 001 житель города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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