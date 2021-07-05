МГУ приостановил допуск к работе не привитых от COVID-19 сотрудников

19 июня в Москве был зафиксирован рекордный за все время суточный прирост жителей, заразившихся коронавирусом, — 9120. По данным на 5 июля, число новых случаев инфицирования составило 6557. В целом в столице перенесли COVID-19 или сейчас болеют им почти 1,4 млн человек. Скончался от коронавируса 23 001 житель города.