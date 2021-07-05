МГУ приостановил допуск к работе не привитых от COVID-19 сотрудников
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) с 5 июля запретил сотрудникам, не сделавшим прививку от COVID-19, присутствовать на рабочих местах, сообщается на сайте учебного заведения.
«Для того чтобы остановить пандемию, мэром Москвы и главным государственным санитарным врачом приняты решения по вакцинации сотрудников организаций и учреждений. Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 г. приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию», — сказано в сообщении.
Уточняется, что нововведение касается людей, которые не переболели COVID-19 и не имеют противопоказаний к прививке. В то же время сотрудники, получившие первый их двух компонентов необходимых препаратов, вправе продолжать ходить на работу.
15 июня главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников сфер торговли, общественного питания, развлечений, здравоохранения, образования и прочих услуг. Главы организаций обязаны привить не менее 60% от общей численности работников.
19 июня в Москве был зафиксирован рекордный за все время суточный прирост жителей, заразившихся коронавирусом, — 9120. По данным на 5 июля, число новых случаев инфицирования составило 6557. В целом в столице перенесли COVID-19 или сейчас болеют им почти 1,4 млн человек. Скончался от коронавируса 23 001 житель города.