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В Москве открыли один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе

Ведомости

В Москве открыли самый большой в России и один из крупнейших в Европе пункт вакцинации от COVID-19, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Он расположен в Гостином Дворе и позволяет одновременно прививать до 50 человек.

«Сегодня мы открываем один из крупнейших прививочных центров в Европе и самый крупный в России. Сегодня стандартная мощность этого центра — до шести тысяч человек в сутки. Вполне возможно, если приток будет больше, будем увеличивать время работы, соответственно, увеличится и пропускная способность», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Гостином Дворе будут прививать отечественным препаратом «Спутник V», разработанным в Центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается в 97,6%. Новый пункт будет работать с 10:00 до 21:00 по местному времени без выходных.

В то же время Собянин объявил о закрытии прививочного пункта в ГУМе, который, по словам мэра, был одним из самых популярных в городе.

«Мы закрываем прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных в силу того, что наплыв людей большой, а небольшие помещения, рядом с которыми находятся торговые залы, конечно, не обеспечивают нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся. И, соответственно, не могут создать ни нормальную пропускную способность, ни дополнительные мощности для прививки всех желающих», — пояснил глава столицы.

В целом в Москве действуют около 300 центров вакцинации населения от COVID-19. На данный момент первую из двух необходимых прививок сделали 3 млн жителей столицы, а обе — 1,8 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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