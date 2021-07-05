В Москве открыли один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе

«Мы закрываем прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных в силу того, что наплыв людей большой, а небольшие помещения, рядом с которыми находятся торговые залы, конечно, не обеспечивают нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся. И, соответственно, не могут создать ни нормальную пропускную способность, ни дополнительные мощности для прививки всех желающих», — пояснил глава столицы.