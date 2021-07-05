В Москве открыли один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе
В Москве открыли самый большой в России и один из крупнейших в Европе пункт вакцинации от COVID-19, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Он расположен в Гостином Дворе и позволяет одновременно прививать до 50 человек.
«Сегодня мы открываем один из крупнейших прививочных центров в Европе и самый крупный в России. Сегодня стандартная мощность этого центра — до шести тысяч человек в сутки. Вполне возможно, если приток будет больше, будем увеличивать время работы, соответственно, увеличится и пропускная способность», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В Гостином Дворе будут прививать отечественным препаратом «Спутник V», разработанным в Центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается в 97,6%. Новый пункт будет работать с 10:00 до 21:00 по местному времени без выходных.
В то же время Собянин объявил о закрытии прививочного пункта в ГУМе, который, по словам мэра, был одним из самых популярных в городе.
«Мы закрываем прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных в силу того, что наплыв людей большой, а небольшие помещения, рядом с которыми находятся торговые залы, конечно, не обеспечивают нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся. И, соответственно, не могут создать ни нормальную пропускную способность, ни дополнительные мощности для прививки всех желающих», — пояснил глава столицы.
В целом в Москве действуют около 300 центров вакцинации населения от COVID-19. На данный момент первую из двух необходимых прививок сделали 3 млн жителей столицы, а обе — 1,8 млн человек.