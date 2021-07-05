Кипр будет пускать привитых россиян без ПЦР-тестов
Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, россияне, которые сделали прививку, не будут сдавать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в страну, сообщил в интервью «РИА Новости» министр туризма Кипра Саввас Пердиос.
«Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен», — сказал Пердиос.
При этом министр подчеркнул, что для въезда на Кипр из России невакцинированным туристам необходимо иметь два ПЦР-теста, «потому что Россия до сих пор находится в "красной категории" стран». «Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, и второй тест – когда путешественник прибывает в нашу страну», — сказал он. Тест на Кипре является платным – он стоит около 30 евро.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня, а с 28 июня авиасообщение возобновилось с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
За последние сутки в России было выявлено 24 353 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 14 540 человек выздоровели от вируса, 654 — скончались. За весь период в России выявили 5 635 294 случая заражения коронавирусом. 5 083 441 пациент вылечился от вируса, 138 579 – погибли.