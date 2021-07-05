Кипр будет пускать привитых россиян без ПЦР-тестов

При этом министр подчеркнул, что для въезда на Кипр из России невакцинированным туристам необходимо иметь два ПЦР-теста, «потому что Россия до сих пор находится в "красной категории" стран». «Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, и второй тест – когда путешественник прибывает в нашу страну», — сказал он. Тест на Кипре является платным – он стоит около 30 евро.