В Минэнерго заявили о готовности к запрету экспорта бензина
Нормативная документация на временный запрет экспорта бензина из РФ готова, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина.
«Нормативка на временный запрет готова. Сейчас смотрим детали и на ежедневную динамику. Последние два дня на бирже и объемы выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому все документы готовы, получаем ОРВ [оценку регулирующего воздействия], и мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены», — сказал он.
Решение о запрете экспорта будет приниматься на основе динамики биржевых цен, роста или падения цены топлива и насыщения рынка, подчеркнул замглавы ведомства.
«Если не будет улучшения, то мы в ближайшие дни это решение примем», — отметил Сорокин.
Возможность запрета экспорта бензина допустил министр энергетики РФ Александр Шульгинов после того, как 22 июля стоимость бензина АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну. Цена бензина марки АИ-92 на петербургской бирже также 22 июля достигла очередного максимума и составила 57 597 руб. за тонну. На данный момент биржевая средневзвешенная цена АИ-95, по данным на сайте биржи, составляет 59 007 руб., а АИ-92 – 57 061 руб. за тонну.