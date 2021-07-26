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В Ставрополе арестован обвиняемый в убийстве полицейского мужчина

Ведомости

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца уроженца Чечни Ибрагима Симбаригова по делу о нападении на замначальника отдела № 4 уголовного розыска УМВД России по городу.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 24 сентября», — цитирует «Интерфакс» судью.

В ходе заседания обвиняемый признался и раскаялся в содеянном, отмечает агентство. Симбаригов ранее был осужден в Грозном за убийство и приговорен к шести годам в колонии строгого режима. Срок он отбыл в 2020 г.

Симбаригову 28 лет. Он обвиняется по пунктам «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство по найму), пункту «а» ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия) УК РФ.

По словам следователя, у Симбаригова был подельник — Заурбек Кениев, у которого была неприязнь к полицейскому, и он нанял Симбаригова для убийства за материальное вознаграждение. Симбаригов стрелял, а Кениев находился в автомобиле ВАЗ, в котором они подкараулили полицейского.

24 июля СК сообщил, что ночью в Ставрополе неизвестные застрелили замначальника отдела уголовного розыска городского ОП № 4 УМВД России. Позднее полицейский умер от полученных ранений в реанимации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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