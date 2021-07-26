В Ставрополе арестован обвиняемый в убийстве полицейского мужчина

По словам следователя, у Симбаригова был подельник — Заурбек Кениев, у которого была неприязнь к полицейскому, и он нанял Симбаригова для убийства за материальное вознаграждение. Симбаригов стрелял, а Кениев находился в автомобиле ВАЗ, в котором они подкараулили полицейского.