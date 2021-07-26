В Ставрополе арестован обвиняемый в убийстве полицейского мужчина
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца уроженца Чечни Ибрагима Симбаригова по делу о нападении на замначальника отдела № 4 уголовного розыска УМВД России по городу.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 24 сентября», — цитирует «Интерфакс» судью.
В ходе заседания обвиняемый признался и раскаялся в содеянном, отмечает агентство. Симбаригов ранее был осужден в Грозном за убийство и приговорен к шести годам в колонии строгого режима. Срок он отбыл в 2020 г.
Симбаригову 28 лет. Он обвиняется по пунктам «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство по найму), пункту «а» ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия) УК РФ.
По словам следователя, у Симбаригова был подельник — Заурбек Кениев, у которого была неприязнь к полицейскому, и он нанял Симбаригова для убийства за материальное вознаграждение. Симбаригов стрелял, а Кениев находился в автомобиле ВАЗ, в котором они подкараулили полицейского.
24 июля СК сообщил, что ночью в Ставрополе неизвестные застрелили замначальника отдела уголовного розыска городского ОП № 4 УМВД России. Позднее полицейский умер от полученных ранений в реанимации.