На профобучение почти 170 000 россиян выделят свыше 10 млрд рублей
На профессиональное обучение 168 800 граждан России в 2021 г. выделят более 10 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
«Члены рабочей группы обсудили промежуточные итоги реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках нацпроекта "Демография". Так, в 2021 г. запланировано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 168 800 граждан. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 10 млрд руб.», — рассказали в секретариате.
Нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».
Реализация проекта началась в январе 2019 г. Его куратором является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а руководителем — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.