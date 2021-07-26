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На профобучение почти 170 000 россиян выделят свыше 10 млрд рублей

Ведомости

На профессиональное обучение 168 800 граждан России в 2021 г. выделят более 10 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Члены рабочей группы обсудили промежуточные итоги реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках нацпроекта "Демография". Так, в 2021 г. запланировано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 168 800 граждан. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 10 млрд руб.», — рассказали в секретариате.

Нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

Реализация проекта началась в январе 2019 г. Его куратором является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а руководителем — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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