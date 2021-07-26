На профобучение почти 170 000 россиян выделят свыше 10 млрд рублей

«Члены рабочей группы обсудили промежуточные итоги реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках нацпроекта "Демография". Так, в 2021 г. запланировано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 168 800 граждан. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 10 млрд руб.», — рассказали в секретариате.