Посольство РФ во Франции отвергло обвинения в связях с «антипрививочниками»

Ранее Кастанер в эфире радиостанции RMC утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, может ли Россия или другие страны оказывать влияние на группы «антипрививочников» в Facebook. А госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призывал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.