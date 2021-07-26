Посольство РФ во Франции отвергло обвинения в связях с «антипрививочниками»
Посольство России во Франции возмутилось заявлением о возможной причастности ряда стран, в том числе РФ, к движению «антипрививочников» в социальных сетях. Так диппредставительство в своем Facebook отреагировало на комментарий лидера политической группы правящей партии «Республика на марше» в Национальном собрании страны Кристофа Кастанера.
«С удивлением и возмущением восприняли заявление К. Кастанера о том, что за группами "антипрививочников" в соцсетях могут стоять "Россия или другие страны". Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса», — говорится в сообщении.
Также посольство отмечает, что не приемлет политизированное нежелание Франции признавать российскую вакцину «Спутник V», которая уже одобрена в 67 странах.
Ранее Кастанер в эфире радиостанции RMC утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, может ли Россия или другие страны оказывать влияние на группы «антипрививочников» в Facebook. А госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призывал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.