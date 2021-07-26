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Посольство РФ во Франции отвергло обвинения в связях с «антипрививочниками»

Ведомости

Посольство России во Франции возмутилось заявлением о возможной причастности ряда стран, в том числе РФ, к движению «антипрививочников» в социальных сетях. Так диппредставительство в своем Facebook отреагировало на комментарий лидера политической группы правящей партии «Республика на марше» в Национальном собрании страны Кристофа Кастанера.

«С удивлением и возмущением восприняли заявление К. Кастанера о том, что за группами "антипрививочников" в соцсетях могут стоять "Россия или другие страны". Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса», — говорится в сообщении.

Также посольство отмечает, что не приемлет политизированное нежелание Франции признавать российскую вакцину «Спутник V», которая уже одобрена в 67 странах.

Ранее Кастанер в эфире радиостанции RMC утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, может ли Россия или другие страны оказывать влияние на группы «антипрививочников» в Facebook. А госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призывал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее по теме: Россияне боятся прививок не только от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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