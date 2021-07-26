Помощница Кравчука подтвердила его нахождение в реанимации после операции

«Пока без изменений, он в реанимации. Подсоединен к аппарату искусственного дыхания. Это была очень сложная операция. Мы сами мало знаем подробностей. Знаем только, что оперировать нужно было срочно. Учитывая возраст, динамика наблюдается медленная. Очень медленная», — приводит издание слова Сибирцевой. Она отметила, что Кравчуку обеспечен весь необходимый медицинский уход.