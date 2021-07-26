Помощница Кравчука подтвердила его нахождение в реанимации после операции
Первый президент Украины Леонид Кравчук, перенесший в июне операцию на сердце, почти месяц находится в реанимации, заявила его помощница Оксана Сибирцева изданию «КП в Украине».
«Пока без изменений, он в реанимации. Подсоединен к аппарату искусственного дыхания. Это была очень сложная операция. Мы сами мало знаем подробностей. Знаем только, что оперировать нужно было срочно. Учитывая возраст, динамика наблюдается медленная. Очень медленная», — приводит издание слова Сибирцевой. Она отметила, что Кравчуку обеспечен весь необходимый медицинский уход.
Ранее о том, что Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце, сообщал украинский «24 канал» со ссылкой на источники в окружении экс-президента.
Кравчуку 87 лет. Он возглавляет украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе с 28 июля 2020 г. Он занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год.