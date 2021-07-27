РБК узнал об уголовном деле о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов
Собеседники издания рассказали, что 24 октября 2012 г. Центр подготовки космонавтов и ФГУП «Спецстройсервис» заключили договор подряда на реконструкцию и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ЦПК. По версии следствия, в 2013-2015 гг. заказчик оплатил работы, но они не были выполнены.
Согласно закону, за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, грозит до десяти лет тюрьмы.
Также в мае этого года прошла проверка в отношении ведущего предприятия ракетно-космической промышленности – НПО им. Лавочкина – и в компании «Управление системных проектов Компьюлинк», рассказали источники. По версии следователей, руководства компаний могли завысить цену и необоснованно выплатить этой компании 299,6 млн руб. при исполнении обязательств по договору. Материалы проверки были направлены в отдел экономической безопасности подразделения МВД.
В пресс-службе «Роскосмоса» изданию ответили, что плановые проверки хозяйственной деятельности в Центре подготовки космонавтов и НПО им. Лавочкина проводились по решению руководства госкорпорации. Результаты проверок направлены в прокуратуру.