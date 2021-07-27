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РБК узнал об уголовном деле о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов

Ведомости

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, сообщил РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах. Ущерб оценивается в 1,4 млн руб.

Собеседники издания рассказали, что 24 октября 2012 г. Центр подготовки космонавтов и ФГУП «Спецстройсервис» заключили договор подряда на реконструкцию и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ЦПК. По версии следствия, в 2013-2015 гг. заказчик оплатил работы, но они не были выполнены.

Согласно закону, за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, грозит до десяти лет тюрьмы.

Также в мае этого года прошла проверка в отношении ведущего предприятия ракетно-космической промышленности – НПО им. Лавочкина – и в компании «Управление системных проектов Компьюлинк», рассказали источники. По версии следователей, руководства компаний могли завысить цену и необоснованно выплатить этой компании 299,6 млн руб. при исполнении обязательств по договору. Материалы проверки были направлены в отдел экономической безопасности подразделения МВД.

В пресс-службе «Роскосмоса» изданию ответили, что плановые проверки хозяйственной деятельности в Центре подготовки космонавтов и НПО им. Лавочкина проводились по решению руководства госкорпорации. Результаты проверок направлены в прокуратуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных