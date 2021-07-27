РБК узнал об уголовном деле о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов

Также в мае этого года прошла проверка в отношении ведущего предприятия ракетно-космической промышленности – НПО им. Лавочкина – и в компании «Управление системных проектов Компьюлинк», рассказали источники. По версии следователей, руководства компаний могли завысить цену и необоснованно выплатить этой компании 299,6 млн руб. при исполнении обязательств по договору. Материалы проверки были направлены в отдел экономической безопасности подразделения МВД.